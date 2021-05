A Giovinazzo una Mostra di Passione in pieno maggio

Giovinazzo riparte anche e soprattutto dalla cultura.Domani sera, 21 maggio, aprirà al pubblico, nella Chiesa del Carmine in via Cattedrale la mostra di Passionela cui inaugurazione non si era più tenuta il 13 marzo scorso per via dell'acuirsi dell'emergenza sanitaria in tutta la Puglia.La misticità ed il forte impatto artistico saranno come sempre accompagnati da una intensa spiritualità, obiettivo quasi primario dell'ideatore e realizzatore,una certezza in questo campo, coadiuvato nel suo sforzo creativo dall'(in foto una passata edizione, ndr).Onde evitare pericolosi assembramenti e tenendo conto di tutte le misure anti-contagio ancora in vigore, il prezioso scrigno di via Cattedrale aprirà le sue porte ad una riflessione (non solo quindi ad una semplice visita) in due differenti fine settimana:Gli ingressi saranno contingentati e per piccoli gruppi.La Passione di Cristo in pieno maggio può sembrare un controsenso, ma anche questo è uno degli effetti della pandemia in corso ed un passaggio dalla chiesa del Carmine potrebbe davvero significare per tanti un momento catartico e di rinascita dopo la sofferenza dei mesi passati.