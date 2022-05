Depalma tra gli amministratori che hanno ripulito l'agro di Casamassima

Che ci fosse una rete solida tra sindaci del Barese che intendono amministrare in maniera differente rispetto al passato, era abbastanza chiaro da tempo. Ma che, oltre ad avanzare le istanze dei loro territori in fatto di tutela ambientale, si mettessero a pulire l'agro, dandosi manforte l'un l'altro, è davvero un fatto raro ed edificante.È successo sabato 30 aprile, a Casamassima, dove c'era anche il primo cittadino di Giovinazzo,L'iniziativa ha preso il come die non è alla sua prima edizione.Quest'anno era stato il presidente del Consiglio comunale casamassimese, Franco Pastore, a promuovere con forza l'evento, chiamando a raccolta anche i sindaci di Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari, Locorotondo, Rutigliano, Noicattaro e Giovinazzo. Con ramazze, guanti, tenaglie e contenitori al seguito si sono dati appuntamento sulla circonvallazione del comune del Sud-Est barese, su via Sammichele, area da anni devastata dall'inciviltà.Depalma si è detto felice per essere parte di una rete di amministratori, alcuni anche molto giovani, che contribuiscono nel loro piccolo a lanciare messaggi unitari in tema ambientale. Un pensiero è anche andato alla situazione di casa nostra, alle orribili condizioni in cui versano ad esempio le provinciali per Terlizzi e per Bitonto, con tappeti di rifiuti presenti lungo tutta la loro lunghezza. Depalma era stato tra i primi a lanciare l'allarme con la Città Metropolitana, ma pochissimo è stato fatto.Un vero peccato alla vigilia di una nuova stagione estiva che si preannuncia foriera di tanti arrivi di turisti nella nostra zona.