Depalma sul rione Immacolata: «Abbiamo dato un'anima alle periferie»

Lo spunto è arrivato al Sindaco,, dalla foto scattata da un cittadino che immortala il nuovo look esterno del PalaPansini (i pannelli nuovi tracceranno un tricolore nei quattro angoli ed il resto sarà biancoverde), struttura su cui si stanno ultimando i lavori di efficientamento energetico, con la creazione di un passaggio per la manutenzione piuttosto complessa del tetto e un nuovo impianto di illuminazione, oltre ad aver cambiato gli infissi. Sarà più fresco d'estate e più caldo in inverno, assicurano dall'Assessorato ai Lavori Pubblici guidato daDepalma ha quindi voluto commentare dal suo profilo Facebook quanto fatto in quest'ultimo periodo nel rione Immacolata, da anni sospeso tra l'idea di un quartiere popolare con cui nacque e la possibilità di divenire una zona residenziale dotata di servizi.«Ripenso al quartiere Immacolata - scrive il Sindaco -. Quante ne hanno dette nell'ultima campagna elettorale. La favole delle periferie dell'anima - è l'ormai consueta stoccata agli avversari politici -. Noi abbiamo con coraggio e visione, invertito il concetto.Quando passo da quelle parti (e non solo), vedo un quartiere rilanciato con la riqualificazione di piazza don Tonino Bello, con l'area giochi in Via Ten. De Venuto, con una Casa dell'Acqua, con un'isola ecologica, con il passaggio del percorso ciclopedonale e ora con il Pala Pansini rimesso a nuovo».L'ultimo passaggio è una dichiarazione d'amore verso la maggioranza che lo sostiene (i suoi oppositori ritengono rientri in una propaganda costante condita da retorica) ed un riconoscimento implicito anche al lavoro della sua Giunta: «Ecco cosa siamo noi. Io e i miei impagabili amici di maggioranza. Siamo un gruppo di persone umili, semplici ma laboriose. Certo c'è sempre altro da fare per migliorare - ammette -. Penso per esempio al Campo Sportivo che è un mio cruccio. E anche in quel caso non ci arrenderemo fino alla fine e cercheremo di trovare una soluzione per quell'importante struttura sportiva. Amiamo Giovinazzo e non la tradiremo mai», è la conclusione di Tommaso Depalma.