Campi da tennis e padel, affidata in concessione un'area nel quartiere Immacolata

È stata affidata in concessione l'area delimitata dalleel quartiere Immacolata.Dopo la manifestazione d'interesse, a cui aveva aderito un solo operatore economico, e il successivo bando ad evidenza pubblica, è stata affidata in concessione l'area di circainglobata nel quadrilatero segnalato.Su questa superficie sorgeranno, in coerenza con quanto già previsto dalla destinazione urbanisticaoltre ad alcune sistemazioni esterne che coinvolgeranno sia l'area principale sia quelle nelle immediate vicinanze.La concessioneche dovrà versare la cifra diquale canone, nelle intenzioni degli amministratori, di valorizzare e riqualificare un ambito ancora incompleto mediante l'iniziativa privata, dando a questo contesto urbano una nuova prospettiva e dotando la città di ulteriori servizi e strutture per la pratica dello sport, del tennis e del padel in particolare, dopo la chiusura dello storico Circolo "Renna" in via Tenente Piscitelli a favore dell'edilizia privata.Soddisfatto il vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio, Gaetano Depalo, che ha portato a termine questa procedura affinché «si potesse dare qualità, completa vivibilità a un comparto non del tutto ultimato». Il cronoprogramma dell'opera, fornito dall'aggiudicatario, prevede l'inizio dei lavori per settembre 2025 e la conclusione entro la fine del 2026.