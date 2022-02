Depalma su Chiusolo: «Comune di Giovinazzo mai rilasciato nessuna concessione demaniale»

L'articolata operazione "Levante", condotta dalla Guardia di Finanza, ha lambito Giovinazzo per via di alcune intercettazioni telefoniche riferite all'avvocato Massimo Roberto Chiusolo, che secondo gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo nelle intestazioni fittizie di alcuni beni con «comportamenti connotati da particolare gravità, in rapporto all'assistenza prestata a Emanuele Sicolo», di Bitonto, nell'orbita del clan Parisi del quartiere Japigia di Bari.«Io ho capito tutte le cose, mo mi hanno dato l'autorizzazione per la spiaggia...», aveva detto Chiusolo riferendosi ad una presunta concessione demaniale rilasciata dal Comune di Giovinazzo.Da Palazzo di Città sono giunte nelle scorse ore alcune precisazioni.«A seguito delle notizie pubblicate da alcune testate in merito alle intercettazioni che vedono coinvolto l'avvocato Chiusolo nell'inchiesta "Levante", il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, dichiara di non aver mai incontrato l'avvocato Chiusolo né direttamente né tramite terzi.. Agli atti degli uffici comunali esiste solo un diniego alla sua richiesta per la concessione demaniale», si legge in una nota ufficiale.In un video pubblicato quest'oggi, 24 febbraio, sulla sua pagina ufficiale, Tommaso Depalma ha inoltre specificato che «è pronto ad incontrare chiunque per verificare quanto sto dicendo».Nella parte finale del video, il sindaco di Giovinazzo ha anche inteso replicare alle accuse di PrimaVera Alternativa che avrebbe, a suo dire, confuso le due inchieste (quella sulle concessioni demaniali per cui Depalma è stato sentito in Procura e l'operazione "Levante") per fini politici.A questo link il video integrale di Tommaso Depalma che riassume il suo pensiero.