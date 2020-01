Depalma fa sul serio: nuove regole in Villa Comunale

Il sindaco di Giovinazzo,ha firmato un'ordinanza con la quale stabilisce gli orari di apertura e chiusura dida poco inaugurata dopo un lavoro di restyling.L'area sarà vigilata sia da volontari del servizio civico che dagli agenti dellaNell'ordinanza il sindaco Depalma ha stilato anche un vademecum comportamentale per i frequentatori onde evitare atti di vandalismo e per tutelare il bene pubblico.Un monito particolare viene lanciato ai possessori di cani. All'interno della Villae, dove necessario, è obbligatorio l'uso della museruola. È rigorosamente. Le stesse devono obbligatoriamente«Contribuiamo tutti a tutelare la Villa comunale - è l'appello che il sindaco Depalma rivolge ai cittadini -. Ognuno si senta responsabile affinché le aree giochi dei piccoli non siano appannaggio di altri utenti, i viali non siano insozzati da deiezioni canine e i bagni siano utilizzati correttamente. La migliore vigilanza è quella della fruibilità comune della Villa nel rispetto di ciascuno. E, visto che ora c'è anche il totem a disposizione,o mancanza di rispetto delle regole. La nostra Villa, come tutti i beni pubblici di Giovinazzo, appartiene alla comunità e dobbiamo tenerci come se fosse il salotto di casa».Le violazioni ai divieti contenuti nell'ordinanza sono punite con sanzioni amministrative che variano, a secondo dei casi,L'ordinanza completa è consultabile sull'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it