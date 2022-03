Daniele de Gennaro e Nico Bavaro davanti ai cancelli della Bosch

Lo stabilimentoè stato per anni uno dei poli occupazionali più importante di tutto il barese. Ma la società tedesca qualche mese fa ha fatto sapere che per via delle crisi industriale legata alla transizione ecologica, nel punto di produzione barese ci sarebbe benUna mazzata per le famiglie di quei lavoratori, alcune delle quali di Giovinazzo.Ieri mattina, 18 marzo, il consigliere comunale di PrimaVera Alternativa, nonché candidato sindaco,, accompagnato dal segretario regionale di Sinistra Italiana,, ha portato il proprio sostegno a loro ed a tutti i lavoratori che hanno scioperato dinanzi all'ingresso dello stabilimento di Modugno per difendere i propri diritti.«Esprimiamo - si legge in una nota di PVA - la totale solidarietà e vicinanza ai lavoratori giovinazzesi e, più in generale, ai dipendenti dello stabilimento Bosch di Modugno, nella speranza che venga salvaguardata la dignità di un intero un territorio e di tutti i lavoratori e le lavoratrici; con l'auspicio - è la chiosa del movimento politico- che possa attuarsi un piano di investimenti serio per consentire il rilancio dello stabilimento sulla base di nuove produzioni, anche legate all'auto elettrica».