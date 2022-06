Daniele de Gennaro e LED Giovinazzo al Parco Scianatico per parlare di agricoltura

Si terrà questa sera, martedì 7 giugno, alle ore 18.30, all'interno del Parco Scianatico (già Villa Spada), la tavola rotonda "Agricoltura: un'impresa possibile. Dalle criticità alle soluzioni".L'evento, organizzato dalla lista "Per de Gennaro Sindaco" con il supporto dell'associazione "LED Giovinazzo" nell'ambito del fitto calendario di incontri che precedono le elezioni amministrative del 12 giugno, ha come obiettivo quello di fornire un'analisi accurata e risposte altrettanto puntuali rispetto alle problematiche vissute dal comparto agricolo nel nostro territorio comunale.Mentre in paesi come Bitonto, Molfetta, Terlizzi, Ruvo, le realtà imprenditoriali e quelle agricole sono molto cresciute, divenendo fonti di reddito e occupazione soprattutto per i giovani, a Giovinazzo per più di un decennio il mondo produttivo e quello agricolo sono stati completamente abbandonati a loro stessi. Poco importano le solite promesse elettorali che ancora vengono rinnovate in questi giorni dall'amministrazione uscente. Dieci anni di totale assenza e di promesse disattese hanno esasperato le criticità dell'agro: la mancanza di sicurezza, i furti continui, le strade ridotte a mulattiere, la sporcizia dilagante e la totale assenza di programmazione nel recupero e riutilizzo dell'acqua – sempre più scarsa e preziosa – stanno portando i giovinazzesi ad abbandonare i propri fondi, magari svendendoli agli imprenditori dei paesi confinanti.Tutto ciò scoraggia un approccio imprenditoriale alla materia laddove invece l'agricoltura potrebbe divenire – se ben supportata e valorizzata dall'amministrazione – un volano per l'economia giovinazzese, in linea con una vocazione che la Città non ha mai perso, finanche negli anni dello sviluppo industriale dell'AFP. Alla mancanza di visione politica, alle tante parole di circostanza e sterili, la coalizione che supporta la candidatura di de Gennaro risponderà portando l'esperienza di progetti già realizzati con successo, da adottarsi come linea guida per il prossimo quinquennio.Ne parleranno, moderati dal dott. Davide Digiaro, candidato consigliere della lista "per de Gennaro sindaco", relatori di grande esperienza in materia: il dott. Luigi Trotta - dirigente della sezione competitività delle filiere alimentari del dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia, il dott. Luigi Nardella - direttore dell'Area Agraria del Consorzio per la Bonifica della Capitanata e il dott. Giuseppe Mastrototaro - consigliere comunale della Città di Trani. Concluderà il candidato sindaco Daniele de Gennaro.