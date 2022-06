Daniele de Gennaro in piazza Vittorio Emanuele II per "La notte dei miracoli"

Ultimo appuntamento con gli elettori, ultimo appuntamento prima del voto del 26 maggio che decreterà chi sarà il nuovo sindaco di Giovinazzo.tornerà in piazza Vittorio Emanuele II, questa sera, 24 giugno, alle ore 21.30 per quella che dal centrosinistra locale è stata ribattezzata "La notte dei miracoli". Racconterà per l'ultima volta la sua idea di una Giovinazzo "forte e chiara" e sarà attorniato questa volta non solo da alcuni "big" della politica regionale, un nome su tutti Francesco Boccia, ma con lui ci saranno anche i sindaci eletti del nord barese quali Michelangelo De Chirico di Terlizzi, Francesco Paolo Ricci di Bitonto e Corrado Nicola De Benedittis di Corato.Un unico anelito per riportare la sinistra unita a Palazzo di Città dopo 10 anni di opposizione.ci proverà col sostegno convinto di tanti giovinazzesi.Al termine del comizio, festa conclusiva in piazza Porto.