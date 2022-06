De Santis: «Basta a una Giovinazzo sconosciuta oltre un raggio di 50 chilometri»

Si è riunita sul lungomare Marina Italiana, a Ponente, nella zona detta della "Rotonda", la comunità di sinistra che sostienenella corsa a primo cittadino.Con lui, oltre a Maria Rosaria Pugliese, candidata di PD e civiche al primo turno, mercoledì sera c'era anche il Vice Presidente Nazionale del Partito Democratico,che ha portato il suo appoggio all'impegno dell'intera coalizione per una chiusura del lungomare.«Basta ad una Giovinazzo sconosciuta oltre un raggio di 50 chilometri - ha quasi tuonato davanti a molti cittadini accorsi -. Il Borgo Medioevale è tra i più belli di Puglia e deve essere lanciato nel mondo come quello di Ostuni o Polignano, che fanno milioni di turisti, mentre qui abbiamo solo turismo di vicinanza che non porta guadagni importanti. In Puglia, in questo momento, si stanno girando 88 film e quante volte siete andati a visitare una città perché l'avete vista in un film? Ma Giovinazzo non ha mai iniziato questo percorso e io non me ne capacito!», è stato il messaggio lanciato alla platea di elettori.«Una zona - ha quindi commentato- dove riconciliarsi e dove le famiglie possano portare i loro figli all'aria aperta. La nuova città forte e chiara è ormai alle porte, con il voto di domenica dobbiamo dare a tutto questo la possibilità di iniziare».