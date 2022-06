Il Sindaco di Taranto manda un video a sostegno di Daniele de Gennaro

Anche da Taranto arriva un supporto perin vista del ballottaggio del 26 giugno.Questa volta, dopo il primo cittadino neo-eletto di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, a sostegno del candidato di sinistra è arrivato il video di Rinaldo Melucci, fresco di rielezione nella città dei due mari.Nel video Melucci auspica per Giovinazzo il successo del candidato sindaco di sinistra affinché possa mettere in campo politiche ambientali che hanno in qualche modo un legame col passato recente di Taranto.«Il Sindaco Rinaldo Melucci per noi è fonte d'ispirazione per il suo coraggio, la sua competenza e per la capacità di visione che sta trasformando una città industriale profondamente ferita, in una grande Capitale di Mare simbolo della rigenerazione in Italia. Sapere di poter contare sul sostegno di Taranto nel nostro cammino di rilancio ci riempie di orgoglio e gratitudine. Ne siamo onorati», è il commento dello stesso de Gennaro.A questo link il video completo.