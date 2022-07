Da venerdì torna la calura su Giovinazzo

Temperature in nuova ascesa

In questo giovedì, 14 luglio, le temperature su Giovinazzo resteranno accettabili. Calura ancora lontana e ventilazione settentrionale che porterà giovamento ai tanti che non sono in ferie.Ma le buone notizie finiscono qui. Da venerdì 15 luglio si farà sentire l'anticiclone africano e i valori indicati dalla colonnina di mercurio riprenderanno a salire, toccando nuovamente punte di, mentre il picco dovrebbe giungere sul Nord Barese sabato 16 luglio, quando ci saranno picchi diSituazione simile anche domenica, poi da lunedì 18 luglio ritornano correnti settentrionali a dare un minimo refrigerio. Breve pausa prima che ci sia una nuova ondata di caldo.