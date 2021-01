Da lunedì la Puglia in zona gialla?

Il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità

Dopo il weekend (sabato 9 e domenica 10 gennaio) in zona arancione, laA confermarlo sarà l'ordinanza del Ministro della Salute,attesa in serata. Secondo le forti indiscrezioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia saranno classificati in zona arancione, mentre nessuna in quella rossa.Secondo il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità le Regioni con l'Rt puntuale significativamente superiore a 1 sono Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia sono . A superarlo nel valore medio Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta; la Puglia ha un indice uguale a uno; Lazio, Piemonte e Veneto lo sfiorano.