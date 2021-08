Una forte ondata di caldo si sta abbattendo anche sulla città di Giovinazzo da domenica 8 agosto ed in queste ore ilha deciso di diramare il massimo stato di allerta.Due giorni da bollino rosso attendono dunquenelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 agosto. Lo stato di allerta ministeriale e della Protezione Civile è di livello 3, con le temperature che sfioreranno e in alcuni casi supereranno i 40°, in base a quanto divulgato dal Dicastero guidato da Roberto Speranza. Su Giovinazzo massime tra icon percezione nelle ore più calde di 43°. Umidità serale in risalita tra martedì e mercoledì sino a sfiorare il 70%.Migliora giovedì per l'arrivo di correnti di maestrale.Di seguito le raccomandazioni del Ministero riportate anche dal sindaco Tommaso Depalma:- non uscire di casa nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, ciò vale soprattutto per anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti;- in casa, proteggetevi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore non indirizzatelo direttamente sul corpo;- bere e mangiare molta frutta. Evitare bevande alcoliche e caffeina in generale, consumare pasti leggeri ;- indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto;Per segnalare uno stato di emergenza contattare il numero verde del Pronto Intervento Sociale