"Cultural-Mente": Progetto Socrate lancia un contest

è da tempo impegnata sul territorio cittadino con una serie di iniziative culturali, spesso destinate ad un pubblico giovane ed alla formazione politica.In questo periodo di quarantena forzata per via dell'emergenza sanitaria in corso, ha deciso di lanciare un contest che apra le porte virtuali dell'associazione proprio ai più giovani ed alle persone che hanno un talento, in qualsiasi campo.«Qualcuno - scrivono - ha detto che "la Bellezza salverà il Mondo". Noi dell'Associazione Culturale Progetto Socrate pensiamo che sia la cultura che salverà il Mondo, anzi, lo sta già salvando adesso! Milioni di vite, milioni di storie, milioni di persone sono "bloccate" nelle loro case, eppure continuano a sperare, sognare e vivere perché c'è qualcuno che sta creando mondi nuovi: libri, canzoni, immagini, arti e conoscenze che arricchiscono ciascuno di Noi».Da qui la proposta per un contest particolare: «Se anche tu credi che la Cultura stia salvando il mondo - è l'invito -, contattaci all'indirizzo mail progettosocrate2@gmail.com e partecipa al nostro contest solidaleInviaci il "mondo che hai creato" o una tua riflessione su un tema che ti sta a cuore e vorresti condividere con Noi. Permettici di farti conoscere e aiutaci a salvare altre vite. Noi ci crediamo e tu?».Per partecipare, dunque, bisogna inviare una nota biografica e una breve presentazione video/scritta o un portfolio di immagini che i candidati intendono presentare durante il contest. Sarà poi l'associazione Progetto Socrate a filtrare il tutto.