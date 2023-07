Crytical e Mattia Ciullo si esibiscono a Giovinazzo per il CibòFest

8 foto CibòFest Giovinazzo

Nell'ambito del, l'evento di street food, musica e divertimento che rientra nel cartellone estivo dell'estate giovinazzese 2023, sabato sera, 22 luglio, c'è stato spazio per alcuni cantanti emergenti.Insi sono esibiti, assieme al suo ensemble, e, giovane cantante rap che ha partecipato alla scorsa edizione del talent show "Amici di Maria de Filippi", conquistando il pubblico sino alla fase serale del programma.La prima parte della serata è stata animata dalla musica che fonde le vibrazioni del sound salentino con ritmi moderni, che fatto ballare e divertire i presenti in piazza. La seconda fase della serata ha invece visto protagonista Crytical, nome d'arte di, che ha cantato alcuni suoi pezzi, tra cui "" e alcune cover, nella consapevolezza dichiarata che "fare un concerto significa portare musica per tutti i gusti".Ancora una volta Giovinazzo si conferma una cornice semplice ed elegante per eventi che danno spazio al talento, ai bambini e alle degustazioni di prodotti tipici.