Sagi Rei domani a Molfetta per "Xmas Emotions"

GRATUITO

080 224 6490

351 986 9433

L'Auditorium Regina Pacis di Molfetta sarà il palcoscenico di una serata straordinaria durante il, con l'ospite d'onore, il cantautore israeliano diventato un vero e proprio fenomeno di culto, scalando le classifiche di mezzo mondo, per aver riletto in chiave acustica alcuni tra i più noti successi dance degli anni Novanta.Sarà accompagnato dalla sua talentuosa moglie Helena, padrona del pianoforte e voce armoniosa. Insieme, creeranno un'esperienza musicale magica per rendere indimenticabili le festività a Molfetta.L'appuntamento è previsto; lo spettacolo verrà introdotto dalla performance con "Le lune di Kiev e le lune nel mondo" a cura de Il Carro dei Comici.Ingressocon prenotazione obbligatoria e ritiro invito presso l'Info Point Molfetta, c/o Via Piazza 26-29 (centro storico):