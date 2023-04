Crollo Istituto, De Matteo scrive a Decaro: «Subito una conferenza di servizi»

La convocazione di una «conferenza di servizi» per «verificare la possibilità di un intervento immediato di messa in sicurezza» dell'istitutodi Giovinazzo dopo l'improvviso cedimento di unavvenuto domenica che ha fatto saltare sulla sedia anche il sindacoA chiederla, con una lettera inviata al sindaco della città metropolitana di Bari,, è stato il delegato metropolitano dell'ex convento dei domenicani: «S'è trattato, purtroppo, del terzo caso in un anno - è scritto nella missiva inoltrata anche a, delegato al patrimonio della città metropolitana, e a, dirigente al patrimonio dello stesso ente -, che solo per una mera circostanza fortuita non ha causato seri danni a persone».Di qui, «attesa l'importanza di verificare la possibilità di un intervento immediato di messa in sicurezza e considerata la risoluzione dell'antico contenzioso con la», De Matteo ha chiesto «la possibilità di effettuare una conferenza di servizi sullo storico maniero del 1704 (eventualmente inserendo anche) alla presenza del sindaco di Giovinazzo che è città dell'area metropolitana di Bari penalizzata da queste».È stato proprio Sollecito, domenica, a sbottare sui social network dopo il crollo della quarta mensola di uno dei balconi dell'istituto che si affaccia in via Marconi: «Qualcuno poteva restarci sotto essendo una via molto trafficata. Ho chiarito alla città metropolitana tutte le responsabilità di quest'».