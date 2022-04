Criminalità, appello della Diocesi: «Attenti al voto delle Amministrative»

Citando la pellicola, in cuilancia l'ormai celebre battuta, lainvita gli elettori dia un voto responsabile, basato sulla valutazione dei programmi dei candidati, sulla loro competenza e storia personale e auspicando «una rinnovata attenzione ai percorsi personali dei candidati, alla ricerca della garanzia di una statura morale che non lasci spazio a dubbi o pendenze».Il monito arriva a pochi giorni dalla relazione semestrale dellain cui le «città di Molfetta, Terlizzi e, insieme ad altre del nord e sud barese, risultano essere sempre più "febbricitanti", sotto scacco di clan e famiglie tristemente note, che ne hanno fatto le piazze per i propri illeciti affari. Si tratta di criminalità non occasionale, ma sistematizzata, che si palesa nella rete organizzata di furti ed estorsioni, nella recrudescenza dello spaccio della droga, nel mercato sempre più fiorente dell'azzardo e dell'usura».Per la consulta diocesana si tratta, senza mezzi termini, di una, non «perimetrabile attorno ad una precisa area di affari, di appartenenze, di famiglie, quasi fosse un mondo distinto e parallelo al nostro». Per i due organismi «logica spesso si infiltra nella gestione economica e amministrativa delle città, generando. La pratica diffusa del clientelismo - è scritto ancora - e la rete di favori reciproci all'attenzione dalla magistratura indicano che in alcuni casi, seducendo le stesse, e minando i presidi della legalità, che dovrebbero invece rappresentare lo Stato, garantire tutti i cittadini, operare con trasparenza, soprattutto in materia di appalti e commesse».Di qui l'appello ad «una lettura politica delle dinamiche amministrative nei nostri territori, ricostruendo. In questa lettura - secondo la consulta diocesana - si impone una rinnovata attenzione ai percorsi personali dei candidati, alla ricerca della garanzia di una statura morale che non lasci spazio a dubbi o pendenze».La logica mafiosa non è soltanto appannaggio di criminalità e amministrazioni deviate. «Spesso - si legge - pervade pensieri, comportamenti, azioni dell'uomo comune. Diventa cultura, cambia il modo stesso di vivere da cittadini. Si nutre della diffusa mentalità di chi cerca il favore del potente di turno, la via breve, l'escamotage per fare i propri interessi, l'occasione per prevaricare, bypassare, sgomitare, per arrivare a perseguire i propri scopi, complici la lentezza degli iter burocratici, delle trafile corrette, dei tempi legali».Per gli organismi «"Chi maneggia festeggia" è un detto popolare che racconta dati di fatto accettati come fossero scontati, di cui non ci s'indigna più. L'illegalità diffusa è un sistema subìto con tacita sopportazione, quasi endemico al quieto vivere nelle nostre città. La cortigianeria, con la prassi del favore dato e ricevuto, sembra ormai entrato in una sorta di codice radicato a livello popolare. Può anche capitare che il sistema delle conoscenze e delle amicizie lambisca ed interessi corpi intermedi del tessuto cittadino, enti, associazioni, anche le nostre comunità ecclesiali».Secondo la consulta diocesana il convincimento che nessuno dà niente per niente, dunque tutto si baratta, riguarda anche «la pratica del consenso elettorale, e quindi la propria autonomia di pensiero, la propria libertà e il proprio orientamento politico. La delusione e la sfiducia nelle persone che ricoprono cariche istituzionali, giustifica repentine conversioni, alla ricerca di un qualsivoglia vantaggio personale. Così succede che si diventi numeri in quota adNon più persone, cittadini, da conquistare con la forza delle idee, di una visione della città, di un programma, di un curriculum specchiato, di una passione politica. Numeri divisi in pacchetti, alla cui soddisfazione si provvederà con un contentino».Secondo la«come laici della comunità ecclesiale dovremmo fare la nostra parte per contribuire a promuovere cittadinanza attiva, con uno sguardo critico sulla realtà, un rinnovato bisogno di impegno civile, una mentalità libera dalle logiche dell'opportunismo. Dobbiamo rilanciare l'idea e la pratica di una politica autenticamente generativa».E dunqueè un invito a rimanere interi ed integri, a non perdere l'intima coesione con sé stessi, fatta di coerenza tra la propria identità, i propri fondamentali da un lato, e le scelte espresse dall'altro.«In occasione delle prossime amministrative - è l'appello finale -Manteniamo questa unità, che ci fa scegliere candidati e liste in base a ciò che riteniamo, nell'intimo della coscienza, oggettivamente più giusto, coerente, in linea con quanto di costruttivo, onesto, libero, possiamo garantire oggi, per domani, alla nostra città in termini amministrativi., non cedere al pessimismo o alla superficialità, è un atto di responsabilità personale, che ha un riverbero ed un impatto decisivo sulla collettività».