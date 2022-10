Covid, stop ai tamponi gratuiti in farmacia

Cambia la modalità di tracciamento del Covid in questa nuova fase post-pandemica: anche in Puglia non si possono più fare gratuitamente in farmacia i tamponi di controllo e conferma della positività al Covid, ma saranno sempre garantiti gratuitamente dalle Asl e dai centri clinici privati convenzionati.Il dipartimento Salute ha emanato la circolare che stabilisce che i test Covid nelle farmacie, quelli prescritti dai medici, saranno a carico dei pazienti che, però, potranno rivolgersi alle Asl o agli ambulatori privati.«La Puglia - ha scritto la Regione in una nota - era l'unica in Italia che, dopo il 31 dicembre 2021, continuava a garantire i tamponi gratuiti anche in farmacia ma adesso deve obbligatoriamente interrompere perché essendo ancora una Regione in Piano operativo deve rispettare alcuni vincoli di spesa per non rischiare di nuovo il commissariamento del ministero».In Puglia sono stati spesi circa 13 milioni di euro per i tamponi gratuiti effettuati dalle farmacie.