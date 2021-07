Covid, "solo" 15 nuovi contagi in Puglia e nessun decesso nelle ultime ore

Nessun decesso in Puglia

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore "solo" 15 nuovi contagi da Covid-19 (pari allo 0.39% dei 3782 tamponi effettuati). Il computo dei contagiati da inizio pandemia è quindi salito a 253511 in tutta la regione, con questa suddivisione per provincia di residenza:95217 Area Metropolitana di Bari45175 Provincia di Foggia39500 Provincia di Taranto27007 Provincia di Lecce25598 Provincia Bat19832 Provincia di Brindisi814 residenti fuori regione368 di provincia di residenza non notaAttualmente in Puglia ci sono quindi 2607 persone positive al Sars CoV2 (53 in meno rispetto a domenica) e coloro i quali si stanno curando a casa sono 2490. In ospedale sono ricoverate 117 persone e 10 lottano in terapia intensiva.I guariti sono stati 68 nelle ultime ore ed il totale da inizio emergenza sanitaria è salito a 244260.Non è stato registrato alcun decesso in regione nelle scorse 24 ore e pertanto il computo delle vittime resta fortunatamente fermo a 6644. In 2273 sono morti nell'Area Metropolitana di Bari.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.