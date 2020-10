Covid, sale a 18 il numero di attualmente positivi a Giovinazzo

È salito a 18 il numero di cittadini giovinazzesi attualmente positivi al Covid. Lo ha annunciato il Sindaco Tommaso Depalma nella mattinata di sabato 24 ottobre. I dati forniti dalla Prefettura di Bari riportano perciò un aumento di sei casi rispetto all'aggiornamento precedente.«Bisogna rimarcare che gli ulteriori contagi si riferiscono a familiari di persone già risultate positive in precedenza» ha affermato il primo cittadino, insistendo nel raccomandare la massima cautela e il rispetto delle prescrizioni vigenti.«Tutti i tamponi effettuati sul personale scolastico hanno avuto esiti negativi» ha aggiunto. Analoga sorte per i test cui sono stati sottoposti alcuni scolari. «Attendiamo le conferme definitive ma possiamo ritenere che Giovinazzo non abbia al momento dei focolai, pur se è doveroso tenere a bada i cluster attuali» ha evidenziato il Sindaco.«Dobbiamo abituarci a rinunciare a tutto ciò che possiamo ritenere superfluo» ha puntualizzato, ricordando che l'avvenuto insediamento di un presidio del SerMolfetta per il controllo della temperatura al mercato settimanale e giornaliero. Infine, Depalma ha rivolto un: «Il vostro approccio serio e responsabile ci permetterà di superare questo momento». A coloro che sono risultati positivi: «Non è colpa vostra, pensate a guarire il più presto possibile. Vi mando un fraterno abbraccio».