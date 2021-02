Covid Puglia: registrati altri 991 casi nelle ultime ore. I decessi sono stati 24

Ancora 24 morti

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

La Puglia ha fatto registrare ieri, 24 febbraio, altrial Covid-19 su 10.925 tamponi effettuati, pari al 9,07% del totale, un dato in salita. I nuovi contagi sono così ripartiti nelle diverse province:561 Area Metropolitana di Bari196 Provincia di Taranto99 Provincia di Lecce95 Provincia Bat81 Provincia di Brindisi2 residenti fuori regione4 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuitiInoltre l'Assessore regionale alla Sanità,ha precisato che «i casi registrati nelle ultime ore in provincia di Foggia sono 135 ma sono stati eliminati dal database anche 170 casi registrati nel corso dell'ultimo mese che, dopo verifiche successive, sono risultati non confermati». Dall'inizio della pandemia, in Puglia sono stati effettuati 1.522.139 test rinofaringei, dai quali sono emersi complessivamente 142.616 casi di positività (il 9.37% del campione totale).Sono purtroppo 24 i decessi registrati in regione nelle ultime ore: 9 nel Basso Salento, 7 nel barese, 5 in Capitanata, 3 in provincia di Taranto. Il totale da inizio emergenza sanitaria è di 3.838 vittime pugliesi, 1.224 delle quali vivevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.I pugliesi attualmente positivi al Sars CoV2 sono 32.090, in calo di 352 unità rispetto al bollettino del martedì. 30.673 persone si stanno curando a casa, con sintomi lievi o comunque non gravi, mentre sono 1417 i ricoverati nei nostri ospedali.Infine buone notizie sul versante guariti: sono stati 1319 nelle ultime ore, portando il totale da marzo 2020 a 106.688.A Giovinazzo, secondo quanto riferito da fonti comunali, ci sarebbero attualmente 123 persone positive al Covid-19, mentre in 722 lo hanno contratto nel corso dell'ultimo anno. Sono state 590 le persone che se lo sono lasciate alle spalle, mentre purtroppo ci sono state anche 9 vittime, 6 nel 2020 e 3 dall'inizio del nuovo anno.