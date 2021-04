Covid Puglia, cala la percentuale di tamponi positivi. Ieri registrati altri 54 morti

Altri 54 morti

La situazione attuale in Puglia

I numeri di Giovinazzo

Cala la percentuale di positivi al Covid-19 su tamponi effettuati in Puglia. Nelle giornata di ieri, 13 aprile, sono stati effettuati 13.107 test rinofaringei e 1191 hanno fatto emergere contagi, pari al 9,08%, la più bassa percentuale da parecchi giorni.Il totale dei pugliesi contagiatisi da inizio pandemia è di 212.536 (10,51% del totale dei tamponi).Purtroppo però il virus continua a mietere vittime: sono state 54 nelle ultime ore, 21 nel barese, 14 nel tarantino, 8 nel Basso Salento, 5 in Capitanata, 4 nella Bat, 2 nel brindisino. Il computo dei decessi in Puglia è pertanto salito a 5282. Di seguito il riepilogo per provincia di residenza delle vittime.1842 Area Metropolitana di Bari1312 Provincia di Foggia753 Provincia di Taranto576 Provincia Bat449 Provincia di Lecce298 Provincia di Brindisi37 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaAttualmente in Puglia ci sono 51.634 persone positive al Sars CoV2 (+58 rispetto al bollettino del lunedì). Di queste, 49.406 si trovano in isolamento domiciliare e 2228 (-20) sono i ricoverati in ospedale. In terapia intensiva lottano 258 pazienti.I guariti nelle ultime 24 ore sono invece stati ben 1079, che hanno portato il totale da inizio pandemia a 155.620.Il dato di Giovinazzo è fermo al 5 aprile e racconta di 166 attualmente positivi al Coronavirus, di 1050 infetti da inizio pandemia ed 852 guariti. Le vittime sono state 16, con 7 decessi verificatisi nel 2020 e ben 9 da inizio del nuovo anno.