Covid, più di 2000 morti nel barese. Ieri 1203 nuovi casi in Puglia e 19 decessi

19 decessi e 975 guariti

La situazione attuale in Puglia

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore altrida Sars CoV2, emersi dall'analisi di 9617 tamponi effettuati, pari al 12,51% del totale. Una percentuale nuovamente preoccupante alla vigilia del ritorno in zona arancione, che purtroppo da molti, anche a Giovinazzo, è stata interpretata come un "liberi tutti".Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati effettuati 2.165.669 test, dai quali sono emersi complessivamente 229.181 casi di positività (il 10.58%). Questa la suddivisione dei contagi per provincia di residenza:88596 Area Metropolitana di Bari41446 Provincia di Foggia36017 Provincia di Taranto22525 Provincia di Lecce22442 Provincia Bat17055 Provincia di Brindisi744 relativi a residenti fuori regione356 di provincia di residenza non notaIn Puglia sono stati registrati anche 19 decessi nella domenica: 6 in Capitanata, 5 nel barese, 4 nella Bat, 2 nel tarantino, 1 nel Basso Salento, 1 nel brindisino. Il totale regionale è salito purtroppo a 5684 vittime, quello dell'Area Metropolitana di Bari aI guariti nelle ultime ore sono stati 975 ed il numero di pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle è salito a 174.226.Nella nostra regione ci sono attualmente 49271 postivi e 47298 sono i contagiati che si stanno curando a casa. I ricoverati in ospedale sono 1973 (-15), mentre non è stato aggiornato il dato sulle terapie intensive.