Covid, non si scherza più. Torna a salire il numero dei positivi in Puglia

Decessi e guariti

Il dato di Giovinazzo

Che la curva epidemiologica in Puglia si andasse nuovamente appiattendo è fatto ormai assodato, ma nelle ultime 24 ore c'è stato un aumento delle persone attualmente positive al virus. Non accadeva da circa 2 mesi.Nella nostra regione ci sono infatti 1699 positivi al Sars CoV 2 (58 in più rispetto a venerdì), anche se in 1625 si stanno curando in casa con sintomi lievi o perché asintomatici. Resta invece stabile il numero dei ricoverati (74) e dei pazienti in terapia intensiva (8).Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 81 nuovi contagi su 6702 tamponi rinofaringei effettuati, pari all'1,2% del campione totale, dato anche questo in netta risalita e che desta qualche preoccupazione. Tra i nuovi casi, 16 riguardano l'Area Metropolitana di Bari. Va segnalato come da qualche giorno sia il Salento in testa alle classifiche dei contagi (nelle ultime ore 29), segno che nelle località turistiche continua a circolare il virus.Di seguito il riepilogo dei positivi pugliesi per ciascuna provincia da inizio pandemia:95353 Area Metropolitana di Bari45258 Provincia di Foggia39604 Provincia di Taranto27198 Provincia di Lecce25629 Provincia Bat19883 Provincia di Brindisi825 residenti fuori regione376 di provincia di residenza non notaNelle ultime 24 ore, la Puglia ha fatto registrare un solo decesso, nel brindisino, ed il computo delle vittime è quindi salito a 6659.I guariti sono stati solo 2 e il totale si è aggiornato a quota 245748 su 254126 infetti da inizio emergenza sanitaria.Giovinazzo, come raccontato dalla nostra testata, non è più libera da contagi. Attualmente ci sono 3 persone positive sul territorio cittadino e purtroppo il numero sembra destinato a risalire nuovamente. Da inizio pandemia si sono ammalate 1235 persone, 1215 sono stati i guariti e purtroppo 17 i morti.