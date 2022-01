Covid, in Puglia superata soglia critica in terapia intensiva

L'incremento di casi di positività al Covid 19 in Puglia, a cui è corrisposto anche un incremento delle ospedalizzazioni, ha portato allo sforamento della soglia massima del 15% dell'occupazione dei posti letto nei reparti pugliesi di Medicina Covid.È quanto si apprende dagli ultimi dati Agenas relativi ai tassi di occupazione. Con il superamento della soglia del 15% per la Puglia c'è il passaggio in zona gialla.Attualmente, secondo i dati Agenas, il tasso di occupazione è al 16%, aumentano anche i pazienti nelle terapie intensive: la percentuale di occupazione è passata dal 7 all'8%, il tetto massimo è stabilito al 10%.Dal 2 all'8 gennaio, in Puglia si è passati dal 10 al 16% di occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina.