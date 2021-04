Covid: in Puglia oltre 48mila persone positive al virus

Morti e guariti nelle ultime ore

Il dato di Giovinazzo

Sono 48.032 i pugliesi attualmente positivi al Coronavirus, con ulteriori 2369 (record da inizio pandemia) casi individuati dall'analisi di 13.293 tamponi effettuati, per una percentuale altissima del 17.82% che relega la nostra terra ancora in zona rossa. Nel barese sono stati ben 860 i contagi emersi.I ricoverati in ospedale sono 2115 (+15 rispetto al mercoledì) e coloro i quali si stanno curando a casa sono 45.917.Questi i dati relativi al contagio aggiornati a ieri, 1° aprile:76561 Area Metropolitana di Bari36150 Provincia di Foggia29913 Provincia di Taranto19075 Provincia Bat18425 Provincia di Lecce14243 Provincia di Brindisi688 relativi a residenti fuori regione326 di provincia di residenza non notaDall'inizio della pandemia sono stati effettuati 1.884.442 test rinofaringei, dai quali sono emersi complessivamente 195.381 casi di positività (il 10.36% del campione totale).La Puglia piange altre 36 vittime: 19 nel barese, 6 nel brindisino, 5 nel tarantino, 4 in Capitanata, 1 nel leccese, 1 nella Bat. Il computo dei morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria è salito a 4848.Buone notizie solo dai guariti, che nelle ultime 24 ore sono stati 1158, col totale che ha raggiunto 142.501 pugliesi che si sono lasciati il Sars CoV alle spalle.I positivi sul territorio cittadino restano ufficialmente 144 (il riferimento è al 24 marzo). Ben 951 giovinazzesi hanno contratto il virus da inizio pandemia e 796 sono coloro i quali si sono lasciati il virus alle spalle. Le vittime sono state complessivamente 11, con 4 decessi registratisi nei primi mesi del 2021.