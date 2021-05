Covid: in Puglia 10 morti, 252 nuovi casi e 1496 guariti

Il dato attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

La Puglia ha fatto registrare altri 10 decessi per Covid-19 nelle ultime ore, 4 nel tarantino, 3 nel Basso Salento, 1 nel barese, 1 nel brindisino, 1 nella Bat. Il computo dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 6486 e 2236 risiedevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.I nuovi casi, emersi dall'analisi di 7834 tamponi effettuati nelle ultime ore, sono 252 (pari al 3.21%). Questo il riepilogo:51 Area Metropolitana di Bari49 Provincia di Brindisi47 Provincia di Lecce46 Provincia Bat40 Provincia di Foggia13 Provincia di Taranto3 casi di provincia di residenza non nota1 caso di residente fuori regioneSi registrano anche 1496 guariti, che portano il totale da inizio epidemia a 216.803.Nella nostra regione ci sono attualmente 26629 (1256 in meno rispetto a giovedì) e 25907 di essi si curano a casa. Cala ancora il numero dei ricoverati: sono 722, con 45 posti letto occupati in meno nei nostri reparti dedicati.Giovinazzo vede attualmente 42 casi sul territorio comunale. Il totale delle persone che hanno contratto il virus sul territorio comunale è di 1226: 1167 sono i guariti e 17 le vittime ufficiali.