Covid, Giovinazzo nettamente sotto la media metropolitana per contagi

Tra il 24 ed il 30 gennaio sono statii contagi da Sars CoV2 registrati a Giovinazzo.Il dato emerge dal settimanale report dell'Azienda Sanitaria Locale che attesta come il tasso di positività ogni ipotetici 100mila abitanti sia in discesa costante. A quella data era dicasi ogni 100mila residenti, nettamente sotto la media metropolitana, attestatasi a 1182,1 con 14.542 infezioni ufficializzate.A Giovinazzo, nelle settimane precedenti, vi erano stati 213 contagi tra il 17 ed il 23 gennaio, con tasso di positività a 1091, e 307 tra il 10 ed il 16 gennaio, considerato dagli esperti il picco di questa ondata, con una media di 1572,4 positivi ogni ipotetici 100mila abitanti.La situazione pertanto va migliorando, ma a Giovinazzo non siamo ancora fuori pericolo, poiché la variante Omicron circola ancora ed è certamente più diffusiva della Delta. Bari, Altamura e Corato al pari di Molfetta le città del barese col maggior numero di contagi nell'ultima settimana di gennaio.