Covid, altri 687 contagi e 4 morti nel barese nelle ultime ore

Quattro morti nel barese

La situazione pugliese attuale

Il dato di Giovinazzo

È di 687 nuovi contagiati il bilancio domenicale nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari, con 1542 positivi complessivi in Puglia emersi nelle ultime ore dall'analisi di 8951 tamponi (17,22% del campione, un dato allarmante). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, nella nostra regione si sono infettate 165.558 pugliesi e nel barese sono stati 64.595 che si sono trovati alle prese col Sars CoV2Sono stati registrati ieri, domenica 14 marzo, altri 9 decessi in tutta la regione, 4 nella ex provincia di Bari. Il totale in Puglia è quindi salito a 4269 morti, 1386 dei quali risiedevano nell'Area Metropolitana del capoluogo e 11 a Giovinazzo.In Puglia ci sono attualmente 39.142 persone positive al Covid-19 e 1632 sono i posti letto occupati nei reparti dedicati. Il 95,8% delle persone colpite dal virus si sta per fortuna curando a casa, una percentuale che tradotta in numeri vuol dire 37.510 pazienti in isolamento domiciliare.Aumentano ancora i guariti: in Puglia ne sono stati ufficializzati di domenica altri 748, che hanno portato il totale da inizio pandemia a 122.147.A Giovinazzo sono 99 gli attualmente positivi, 824 le persone che hanno contratto il Sars CoV2 da marzo 2020, 715 i guariti ed 11 le vittime.