Covid, 766 nuovi casi e 21 decessi nelle ultime ore in Puglia. 131 i guariti

Situazione attuale in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

Il dato giovinazzese

Sono saliti a 25701 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione domenica 8 novembre. I dati sono aggiornati alle ore 16:00. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 601253 test. 7677 pazienti sono guariti (131 nelle ultime ore). I decessi verificatisi nelle ultime ore sono: 9 nella Bat, 4 nel barese, 3 nel foggiano, 2 nel tarantino, 2 nel brindisino, 1 nel leccese. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 837.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 17187, il 5.8% dei quali è ricoverato in ospedale (1003, 3 in più rispetto a sabato) mentre il 94.2% (16184 persone) è in isolamento domiciliare. 120 pazienti (pari allo 0.7% di tutti i casi attualmente positivi) sono al momento in terapia intensiva su 369 posti disponibili negli ospedali pugliesi, per una capienza pari al 32.5%. La Regione ha avviato procedure per l'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva nelle diverse strutture ospedaliere.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 6723, 766 dei quali (pari all'11.39%) hanno avuto riscontro positivo: 203 in Capitanata, 167 nella Bat, 160 nel barese, 106 nel tarantino, 65 in provincia di Brindisi, 63 nel leccese, 2 relativi a residenti fuori regione.A Giovinazzo sono attualmente positive 54 persone, 2 delle quali sono ricoverate in ospedale. Molti dei positivi sono tuttavia in via di guarigione dal virus. Da inizio pandemia ci sono stati 65 contagi ed un decesso in marzo.