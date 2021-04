Covid, 51 morti e 1974 nuovi casi in Puglia nelle ultime ore

I nuovi casi

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Non si arresta il contagio ed il Coronavirus in Puglia ha mietuto altre 51 vittime nelle ultime ore, secondo i dati forniti dall'Ente regionale nella serata di giovedì 8 aprile. 14 sono stati i morti nel barese, 13 nel Basso Salento, 12 in provincia di Taranto, 5 nel foggiano, 4 nel brindisino, 3 nella Bat. Da inizio pandemia sono 5095 i pugliesi che hanno perso la vita, 84 in sole 48 ore. Di seguito il riepilogo dei decessi suddivisi per provincia di provenienza:1755 Area Metropolitana di Bari1295 Provincia di Foggia713 Provincia di Taranto570 Provincia Bat430 Provincia di Lecce281 Provincia di Brindisi36 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaSono 1974 i nuovi casi di contagio da Sars CoV2 emersi dall'analisi di 14.895 tamponi, con una percentuale che torna pericolosamente a salire sino al 13,25%, dato che pone la nostra regione tra le prima in Italia attualmente. Dall'inizio della pandemia sono 205. 576 i pugliesi infettatisi (il 10.47% del campione totale dei test rinofaringei effettuati).Attualmente nella nostra regione ci sono 50.755 positivi al virus e 48.479 sono le persone che si stanno curando a casa. Scende il numero dei posti letto occupati nei reparti dedicati (2276) e quello delle persone in terapia intensiva (253).I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1897 ed il totale è così salito da inizio emergenza sanitaria 147.829Nelle prossime ore sarà aggiornato anche il dato di Giovinazzo. Al momento, con riferimento al 5 aprile, restano 166 i positivi sul territorio cittadino.