Covid: 28 morti, 1884 nuovi casi e 240 guariti nelle ultime ore in Puglia

I contagi da inizio pandemia suddivisi per provincia

L'aggiornamento sul numero dei guariti e dei deceduti in Puglia

La situazione attuale in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

Il dato giovinazzese

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid nel pomeriggio di sabato 5 dicembre. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 832380 test, dai quali sono emersi complessivamente 62552 casi di positività (il 7.51% del campione totale).24385 Area Metropolitana di Bari14164 Provincia di Foggia7294 Provincia di Taranto7140 Provincia Bat4666 Provincia di Lecce4492 Provincia di Brindisi400 relativi a residenti fuori regione11 di provincia di residenza non nota16704 pazienti sono guariti (240 nelle ultime ore) mentre il bilancio dei decessi è salito a 1688 (28 nelle ultime ore).I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 44160, di cui 1576 sono ricoverati in ospedale e di questi 220 pazienti sono al momento, purtroppo, in terapia intensiva. In 42364 si stanno invece curando in isolamento domiciliare.I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 10119, 1884 dei quali (pari al 18.61%) hanno avuto riscontro positivo. Il dettaglio:629 Area Metropolitana di Bari444 Provincia di Foggia255 Provincia di Taranto230 Provincia Bat182 Provincia di Brindisi139 Provincia di Lecce5 casi di provincia di residenza non notaA Giovinazzo non vi sono aggiornamenti: gli attualmente positivi, secondo i dati ufficiali comunali, restano 182. Da inizio pandemia sono guarite un centinaio di persone, mentre le vittime sono state 5.