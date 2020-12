Covid-19: nelle ultime ore 42 morti e 571 guariti in Puglia

ANCORA 42 DECESSI

I DECEDUTI PER PROVINCIA

IL DATO DELLE ULTIME 24 ORE

NESSUN AGGIORNAMENTO A GIOVINAZZO

Nella giornata di ieri, 3 dicembre, in Puglia sono stati registrati 1602 nuovi contagi da Covid-19 su 8753 tamponi effettuati, pari al 18,3% del totale. Un dato nettamente superiore alla media nazionale, ferma al 10,24%, e che preoccupa non poco. I nuovi positivi nel barese sono ben 721 in poche ore.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 812781 test, dai quali sono emersi complessivamente 59249 casi di positività (il 7.28% del campione totale).La Puglia continua a pagare un conto salatissimo alla pandemia. Ieri sono decedute altre 42 persone, 24 nel barese, 2 in provincia di Brindisi, 4 nella Bat, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto ed un residente fuori regione. Il totale dei morti in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono pertanto 1588.496 Provincia di Foggia440 Area Metropolitana di Bari159 Provincia Bat149 Provincia di Taranto129 Provincia di Lecce109 Provincia di Brindisi12 residenti fuori regioneI casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 41.749, di cui 39.902 si stanno curando a casa (1.031 nelle ultime ore) e 1621 ricoverati in ospedale. Di questi purtroppo ben 226 lottano in terapia intensiva, ben 22 in più nel giovedì pugliese.La buona notizia arriva dai guariti, che sono 571.Non vi sono stati aggiornamenti sulla situazione giovinazzese. Restano pertanto ufficialmente 174 i positivi sul territorio cittadino e 5 le vittime da inizio pandemia.