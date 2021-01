Covid-19: in Puglia 42 morti e 902 guariti nelle ultime ore

1261 NUOVI CONTAGI



IL DATO DI GIOVINAZZO

LA SITUAZIONE PUGLIESE

Sono stati 42 i morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Puglia, così suddivisi per provincia: 22 nel barese, 8 nel tarantino e nel foggiano, 3 in provincia di Brindisi, 1 nella Bat. Il totale dei decessi da inizio pandemia è di 2740, di cui 846 residenti nel barese. E così l'Area Metropolitana di Bari diventa quella più colpita da lutti. Superata nel tristissimo primato la Capitanata, salita anch'essa ad 841.Su 10.458 tamponi effettuati nelle ultime ore, 1.261 sono stati quelli che hanno dato esito positivo al Sars CoV2, pari al 12,05% del totale. Dato in discesa, ma ancora superiore alla percentuale nazionale, attestatasi al 10,05%.Il dato giovinazzese non è stato aggiornato. Restano pertanto ufficialmente 187 gli attualmente positivi, 280 i guariti e 7 i morti da inizio emergenza sanitaria. Sono 474 i giovinazzesi che hanno contratto il virus da marzo ad oggi.Attualmente in Puglia ci sono 55.250 positivi al virus e 53.688 di essi si stanno curando a casa in isolamento domiciliare. Sono 1392 le persone ricoverate in ospedale e di queste purtroppo 170 lottano in terapia intensiva.Note liete dai guariti, infine: sono stati 902 nella ultime ore, portando il totale a 45.506 da inizio pandemia.