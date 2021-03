Covid-19, in Puglia 40 morti nelle ultime ore

Contagi e guariti

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore altri 40 morti per Covid-19, che hanno portato il computo totale delle vittime da inizio emergenza sanitaria sono vicine alle quattromila: sono 3.992. I decessi di ieri, 2 marzo, sono così suddivisi: 12 in Capitanata, 11 nel barese, 10 nella Bat, 4 nel tarantino, 1 nel brindisino, 1 nel leccese, 1 residente fuori regione. Nell'Area Metropolitana di Bari sono decedute 1.285 persone, 9 a Giovinazzo.I tamponi rinofaringei effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 9322, 1021 dei quali (pari al 10.95%) hanno avuto riscontro positivo. Di seguito la suddivisione dei nuovi positivi per provincia di provenienza:410 Area Metropolitana di Bari137 Provincia di Foggia134 Provincia di Brindisi123 Provincia di Taranto105 Provincia di Lecce105 Provincia Bat4 residenti fuori regione3 casi di provincia di residenza non notaDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1571274 test, dai quali sono emersi complessivamente 148702 casi di positività (il 9.46% del campione totale).Buone notizie tuttavia arrivano dai guariti: sono stati 832 nelle ultime 24 ore ed il totale da marzo 2020 è salito a 111.599.Sono purtroppo aumentati (+149) gli attualmente positivi in Puglia, con il 4.3% ricoverato in ospedale (in tutto 1.432, 10 in più rispetto al bollettino di lunedì), mentre il 95.7% (31.679 persone) è in isolamento domiciliare.Gli attualmente positivi (dato aggiornato al 27 febbraio), sono salitied i giovinazzesi che hanno contratto il virus da inizio pandemia sono stati ben 775, mentre i guariti sono 669. Purtroppo Giovinazzo ha fatto registrare 9 vittime da marzo 2020 agli inizi di febbraio 2021, il più anziano aveva 91 anni ed il più giovane 57.