Covid-19: il quadro della situazione in tutti i comuni limitrofi a Giovinazzo

A Giovinazzo, lo sappiamo da ieri, ci sono 54 positivi al Covid-19. Ma qual è la situazione nei comuni viciniori?Per avere un quadro il più possibile fedele della realtà che purtroppo sta coinvolgendo le nostre località da circa 9 mesi, ci siamo affidati ai numeri ufficiali comunicati al nostro circuitodalle amministrazioni comunali.Giovinazzo purtroppo a 54 dunque, ma non stanno meglio i comuni confinanti. Bari, capoluogo di regione, contadi cui 103 nel vicinissimo quartiere di(su circa 17.000 abitanti).Terlizzi da ieri sera, 8 novembre, conta 72 positivi con altri 6 che potrebbero essere registrati quest'oggi. Molfetta ne conta 180, mentre a Ruvo di Puglia i contagiati sono 72 esattamente come la vicina città dei fiori. Invece il dato bitontino riporta 173 persone positive al Covid-19.Andando nella non lontana provincia BAT, Bisceglie conta 168 pazienti tra isolati a domicilio e ricoverati, mentre Barletta (ma il dato è parziale e non aggiornato nelle ultime 24 ore) e Trani hanno superato quota 200. Infine preoccupano i contagi ad Andria: fino a ieri se ne contano oltretra ospedalizzate e in quarantena a casa.