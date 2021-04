Covid-19, i morti a Giovinazzo sono 16. In Puglia 815 nuovi casi nelle ultime ore

Il dato in Puglia

La situazione attuale







A Giovinazzo, da inizio emergenza sanitaria, si sono verificati dunque 16 decessi ufficiali, mentre sarebbero 166 le persone attualmente positive ed 852 i guariti. Dal marzo 2020 hanno contratto il virus 1050 giovinazzesi.La Puglia ha purtroppo registrato altri 39 decessi nelle ultime 24 ore a causa del Covid-19. Ben 26 di queste vittime risiedevano nel barese. Da inizio pandemia sono stati 5228 i morti in regione, 1821 nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari, di gran lunga la più colpita dal virus.Sul territorio regionale sono stati effettuati 6220 tamponi nelle ultime ore ed 815 hanno dato esito positivo, pari ad un poco confortante 13,1%. Dall'inizio della pandemia sono stati 211.345 i pugliesi che si sono infettati.Cala il numero degli attualmente positivi in Puglia che sono diventati 51.576 (-471) e di questi 2248 sono i ricoverati in ospedale, tra i quali figurano i 257 pazienti che lottano in terapia intensiva (pari al 4,3% del totale degli ammalati). In 49.328 si stanno curando in casa.I guariti nelle ultime ore sono stati 1247 e pertanto il computo dei pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle è di 154.541.