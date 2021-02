Covid-19: a Giovinazzo si sono ammalate più di 600 persone

26 morti in Puglia

La situazione attuale in regione

Sono 611 i giovinazzesi che hanno contratto il Covid-19, un dato impressionante se si pensa che nella prima ondata erano stati appena 11.I guariti, come comunicato dal Comune nelle scorse ore, sono stati 416, mentre sono 185 gli attualmente positivi sul territorio regionale. Le vittime da marzo 2020 sono state 9 e dall'inizio del nuovo anno sono state 3.La nostra regione ha fatto registrare ieri, 2 febbraio, altri 26 decessi per Covid-19: 11 nel barese, 6 nella Bat, 3 nel foggiano, nel Basso Salento e nel tarantino. Il computo totale dei morti pugliesi dall'inizio dell'emergenza sanitaria è salito a 3254 e tra questi 1046 risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari, sin qui la più colpita.Ieri sono stati registrati altri 879 casi di positività al Sars CoV2 su 8701 tamponi effettuati, pari al 10,1% del totale. Sono 374 i nuovi contagiati nell'ex provincia di Bari e dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.325.499 test rinofaringei, dai quali sono emersi complessivamente 124.165 contagi (il 9.36% del campione totale).Gli attualmente positivi in Puglia sono 51702, un dato in lieve discesa, 382 in meno rispetto a lunedì. I ricoverati in ospedale sono 1602, mentre in terapia intensiva lottano . Quasi il 97% dei positivi si sta fortunatamente curando a casa (sono 50.100 persone).I guariti da inizio pandemia sono saliti a 69209 e nelle ultime ore si sono lasciati alle spalle il virus 1235 pazienti.