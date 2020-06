Corpus Domini: niente processione. Il programma a Giovinazzo

Quest'oggi la Chiesa cattolica festeggia il(Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo - Sollemnitas Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi), una delle principali ricorrenze del calendario liturgico, istituita, come ricorda Famiglia Cristiana «grazie ad una suora che nel 1246 per prima volle celebrare il mistero dell'Eucaristia in una festa slegata dal clima di mestizia e lutto della Settimana Santa. Il suo vescovo approvò l'idea e la celebrazione dell'Eucarestia divenne una festa per tutto il compartimento di Liegi, dove il convento della suora si trovava».A Giovinazzo staseraper le strade della città che riuniva tutto il clero cittadino, con rotazione delle parrocchie. Nella parrocchia Sant'Agostino sono previste quattro celebrazioni eucaristiche che avranno luogo alle 8.00, alle 10.00, alle 11.30 ed alle ore 19.00. Alle 18.30, prima della messa vespertina, sarà recitato il Rosario meditato. Ci sono 124 posti disponibili per via delle norme anti-Covid e tutti i fedeli sono invitati ad entrare in chiesa muniti di mascherine e possibilmente a suddividersi tra le varie celebrazioni.Nella Concattedrale di Santa Maria Assunta i posti sono invece 110 e la celebrazione inizierà alle ore 19.00 con la benedizione eucaristica al suo interno. Dopo la messa ci sarà un momento di adorazione e successivamente la benedizione.