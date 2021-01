Coronavirus Puglia: il 20% dei tamponi risultati positivi nelle scorse ore

21 decessi

Il 20,68% dei tamponi effettuati nelle ultime ore in Puglia ha dato esito positivo. Su 3176 test rinofaringei, ben 657 hanno portato alla luce un contagio. Un dato preoccupante, superiore alla media nazionale e che non lascia affatto sereni sull'evoluzione dell'epidemia nella nostra regione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1088595 test, dai quali sono emersi complessivamente 97603 casi di positività (l'8.96% del campione totale).La Puglia ha fatto registrare anche 21 nuovi decessi, 7 nella Bat, 6 nel barese, 3 nel foggiano e in provincia di Taranto, 1 nel brindisino e nel leccese. Il computo totale ufficiale dei morti per Coronavirus in regione è pertanto salito a 2594. Di questi, 792 risiedevano nei comuni appartenenti all'Area Metropolitana di Bari. La Capitanata resta la provincia più colpita con 804 vittime.Aumentano per fortuna anche i guariti, che da inizio pandemia sono 41.468, solo nella giornata di ieri ne sono stati dichiarati fuori dalla malattia ben 1.123.Attualmente sono 186 i positivi al Sars CoV2 a Giovinazzo, mentre i guariti sono stati 265 su 457 persone che hanno contratto il virus. Registrate anche 6 vittime da marzo ad inizio dicembre 2020.In Puglia ci sono attualmente 53.541 positivi al virus, un dato in forte discesa rispetto all'ultimo rilevamento. Di questi, il 97,1% si sta curando a casa, mentre in ospedale tornano a salire i ricoveri, 7 in più nelle ultime ore (il totale attuale dei pazienti che hanno avuto bisogno di cure nei nostri nosocomi è di 1390). Tra di essi anche 154 pugliesi che lottano in terapia intensiva.