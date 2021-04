Coronavirus Puglia: 48 decessi e 1451 guariti in Puglia nelle ultime ore

I contagi nelle ultime 24 ore



La situazione pugliese attuale

Il dato di Giovinazzo non aggiornato

Sono state registrate altre 48 vittime del Covid-19 in Puglia nelle ultime ore, 23 nel barese, 9 nel leccese, 8 in provincia di Taranto, 3 nel foggiano, 3 nel brindisino, 1 nella Bat, 1 residente fuori regione. Il macabro computo dei morti per il virus da inizio emergenza sanitaria è quindi di 5143. Nell'Area Metropolitana di Bari sono decedute 1778 persone.I guariti, nelle ultime ore sono stati 1451 ed il totale è quindi saliti a 151.177 dal principio della pandemia.In Puglia sono stati registrati altri 1791 contagi da Sars CoV2 emersi dall'analisi di 14.281 tamponi rinofaringei, per una percentuale del 12,54%, ancora tra le più alte d'Italia. Così la suddivisione dei casi per ciascuna provincia:625 Area Metropolitana di Bari327 Provincia di Taranto296 Provincia di Foggia177 Provincia di Brindisi176 Provincia Bat176 Provincia di Lecce5 casi di residenti fuori regione9 casi di provincia di residenza non notaDall'inizio della pandemia sono stati 207.367 i pugliesi infettati dal virus, il 10,48% di quelli che si sono sottoposti a tampone.Gli attualmente positivi in Puglia sono 51.047 (+292 rispetto al giovedì), il 4.4% dei quali è ricoverato in ospedale (2240, -36 rispetto a giovedì), con 260 posti letto occupati in terapia intensiva, mentre il 95.6% (48.807) si sta curando in isolamento domiciliare.Giovinazzo conta attualmente 166 positivi sul territorio cittadino. I contagiati da inizio emergenza sanitaria sono stati 1050, 854 i guariti e 14 le vittime accertate.