Coronavirus, percentuale di positivi su tampone stabile al 2% in Puglia

Decessi

La Puglia ha fatto registrare 232 casi di positività al Sars CoV2 nelle ultime 24 ore su 11.703 tamponi effettuati, pari all'1,98% del campione. Da inizio pandemia sono 256.031 i pugliesi che si sono infettati e 247015 pazienti sono guariti (44 nelle ultime ore).I nuovi casi:60 Area Metropolitana di Bari​42 Provincia di Taranto36 Provincia di Foggia34 Provincia di Brindisi32 Provincia di Lecce25 Provincia Bat2 casi di residenti fuori regione1 caso di provincia di residenza non notaAttualmente i positivi in regione sono 2348 (189 in più rispetto a venerdì), il 3.7% dei quali è ricoverato in ospedale (89, 1 in meno rispetto a venerdì) mentre il 96.3% (2259 persone) è in isolamento domiciliare. 9 i posti letto occupati in terapia intensiva.Non sono stati registrati decessi ed è stata eliminata una vittima erroneamente conteggiata nelle scorse giornate. Pertanto il computo dei morti da inizio emergenza sanitaria è di 6668. Di seguito il riepilogo:2277 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto722 Provincia Bat678 Provincia di Lecce390 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaIl dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.