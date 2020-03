Coronavirus, nuovo caso nella Bat. In Puglia le persone positive sono 24

3.916 i contagiati in Italia, 197 i decessi. In 523 sono guariti

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro comunica che, alle ore 20.30 di ieri, 6 marzo l'aggiornamento del bollettino sanitario in Puglia è il seguente: dei 7 casi esaminati giovedì, 2 sono risultati positivi e riguardano la Provincia di Foggia. Dei 59 casi esaminati venerdì, 56 sono risultati negativi ee riguardano 1laProvincia BAT; 1 nella Provincia di Lecce; 1 nella Città Metropolitana di Bari.Con questo aggiornamentoTutti i test positivi verranno inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Foggia, BAT, Lecce e Bari hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.I dati forniti in conferenza stampa dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e confermati dal Ministero della Salute, raccontano a tutto venerdì 6 marzo di. Le vittime sarebbero comprese tra i 62 ed i 95 anni quasi tutte con patologie pregresse. Buone notizie sul versante dei guariti, che passano da 414 di giovedì scorso, ai