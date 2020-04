Coronavirus, nel ponte di Pasqua 901 sanzioni su 9.422 controlli

Sono statele persone multate in provincia di Bari nelle giornate diper non aver rispettato i decreti contro la diffusione del. Il dispiegamento di forze ha portato a controllarepersone in due giorni sulle strade dellaNel dettaglio, domenica 12 aprile, sono statii controlli totali, conmulte e due persone denunciate per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale e per false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Nella stessa giornata, inoltre, sono stati effettuaticontrolli su attività commerciali, senza irregolarità riscontrate.Nel giorno di Pasquetta, lunedì 13 aprile, le forze dell'ordine hanno controllatopersone, elevandomulte e nessuna denuncia. Contemporaneamente, sono state controllateattività commerciali:titolari di negozi sono stati multati, mentre peresercizi è stata disposta la chiusura provvisoria per riscontrate irregolarità.Ma le verifiche delle forze dell'ordine proseguiranno costantemente anche nei prossimi giorni per assicurare sicurezza e prevenire contagi da. L'invito, infatti, è a non abbassare la guardia, dato che l'emergenza sanitaria è ancora in corso.