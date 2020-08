Coronavirus, l'aggiornamento VIDEO di Tommaso Depalma

Il Sindaco di Giovinazzo,a conclusione della riunione dellasull'emergenza epidemiologica in corso, ha questa sera, 13 agosto, girato un video sul Lungomare Marina Italiana, a Ponente, in cui invita tutti ad utilizzare le mascherine anche in posti all'aperto se non si ha la possibilità di mantenere il metro di distanza. Ha invitato altresì tutti alla prudenza, soprattutto i giovani, in vista di Ferragosto.ha detto il primo cittadino, dopo aver fatto gli auguri di tutta la comunità ai ragazzi tornati positivi da Malta ed alle loro famiglie. Stanno tutti bene, sono stati colpiti dal virus ma presentano o pochi sintomi o sono del tutto asintomatici.Nelle scorse ore si era diffusa la notizia via social, rivelatasi assolutamente infondata, della positività di alcuni genitori.Depalma, durante il breve video che potrete vedere a questo link , ha anche invitato tutti i cittadini giovinazzesi a scaricare laper la tracciabilità dei contagi. È del tutto anonima e permette di fornire ulteriori dati per la nostra sicurezza e il contrasto alla diffusione del virus.