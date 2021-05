Coronavirus: in Puglia i ricoverati sono meno di mille

18 morti e 1405 guariti

Il dato di Giovinazzo

Continua a scendere il numero di posti letto occupati nei reparti Covid della Puglia. La buona notizia è giunta nel pomeriggio di ieri, 21 maggio, dal consueto bollettino regionale. I ricoverati sono scesi a, 36 in meno rispetto al giovedì (un centinaio i pazienti in terapia intensiva).Diminuiscono ancora anche i positivi al Sars CoV2, che attualmente sul territorio regionale sono 33.147 (-1058) e coloro i quali si curano a casa sono il 97% del totale (32.156). Dall'inizio della pandemia sono state contagiate in regione 248.085 persone.Nelle ultime 24 ore sono statieseguiti, pari al 4,33%. I nuovi casi nel barese sono 92, numeri ben lontani dal periodo più intenso dell'emergenza.Questo il riepilogo dei positivi complessivi suddivisi per provincia:93932 Area Metropolitana di Bari44404 Provincia di Foggia38762 Provincia di Taranto26010 Provincia di Lecce24841 Provincia Bat18967 Provincia di Brindisi790 relativi a residenti fuori regione379 di provincia di residenza non notaLa Puglia piange però altre 18 vittime: 12 nel barese, 2 nel Basso Salento, 2 nella Bat, 2 nel brindisino. Il computo è quindi di 6360 vittime, 2217 nell'Area Metropolitana di Bari.Nelle ultime 24 ore sono state ufficializzate 1405 negativizzazioni e così i guariti dal principiare della pandemia sono divenuti 208578.A Giovinazzo ci sono 51 positivi al virus, 17 sono state le vittime su 1221 contagiati. I guariti sono 1153.