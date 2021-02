Coronavirus: in Puglia 31 morti ed 846 guariti nelle ultime ore

I guariti aumentano

La situazione attuale in Puglia

Il dato giovinazzese

La Puglia ha fatto registrare ieri, 6 febbraio, altri 31 decessi per Covid-19: 8 nel foggiano, altrettanti nella Bat, 6 nel barese, 4 nel tarantino, 2 nel leccese, 2 nel brindisino, 1 fuori regione. Due decessi che erano stati registrati nei giorni scorsi con riferimento alla sesta provincia sono stati riclassificati e riattribuiti all'Area Metropolitana di Bari. Il computo totale dei morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è quindi salito a 3391. Tra questi, ben 1077 risiedevano nella ex provincia del capoluogo.Le buone notizie sono sempre riferite ai guariti: nelle ultime ore, nella nostra regione, sono state 846 le persone che si sono lasciate il virus alle spalle. Da inizio pandemia sono in totale 73.859.I tamponi effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 9.830, 926 dei quali (pari al 9.42%) hanno dato esito positivo al Sars CoV2. I nuovi contagiati sono così suddivisi per provincia di residenza.296 Area Metropolitana di Bari187 Provincia di Taranto170 Provincia di Foggia88 Provincia Bat108 Provincia di Lecce77 Provincia di Brindisi3 casi di provincia di residenza non nota3 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuitiGli attualmente positivi in regione sono 51.075 (49 in più rispetto al bollettino del venerdì). In 49.491 si stanno curando in isolamento domiciliare. Sarebbero 158 (pari a poco più dello 0.3% del totale dei positivi) i pazienti attualmente in terapia intensiva e complessivamente 1584 quelli ricoverati in ospedale.I giovinazzesi attualmente alle prese con il virus sono scesi a 122. Il totale dei contagiati da inizio pandemia a Giovinazzo è salito a 627, mentre i guariti sono in tutto 495, considerando il periodo da marzo 2020 al 3 febbraio 2021. Purtroppo sul territorio comunale sono anche decedute 9 persone, 6 lo scorso anno e 3 da inizio dall'inizio del nuovo. Il più giovane aveva 57 anni, il più anziano 91.