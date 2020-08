Coronavirus: in Puglia 22 nuovi casi, 12 in provincia di Bari

Il totale di casi positivi nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

Nessun decesso nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per Provincia

Sono saliti a 4992 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione sabato 22 agosto. I dati sono aggiornati alle ore 15:00.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 2579, 22 dei quali hanno avuto esito positivo: 12 nell'Area metropolitana di Bari, 7 in provincia di Foggia, 2 nel tarantino, uno nella provincia di Barletta, Andria, Trani, nel leccese e da fuori regione.Fra i 12 della provincia di Bari, «si tratta di 5 rientri dall'estero - 2 dalla Spagna, 2 dalla Grecia e 1 dall'Albania - 3 contatti stretti di casi già sotto osservazione e 4 positività individuate in fase di triage in struttura sanitaria, per le quali sono in corso le attività di verifica e tracciamento» ha spiegato il direttore dell'Asl Bari,1630 Area Metropolitana di Bari1304 Provincia di Foggia683 Provincia di Brindisi643 Provincia di Lecce403 Provincia Bat293 Provincia di Taranto36 relativi a residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 281824 test.(cinque nelle ultime ore)., il 14.2% dei quali è ricoverato in ospedale (66) mentre l'84.9% (370 persone) è in isolamento domiciliare. Tre pazienti sono al momento in terapia intensiva.Non è stato registrato alcun decesso nelle ultime ore. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò stabile a161 Provincia di Foggia153 Area Metropolitana di Bari81 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat32 Provincia di Taranto3 residenti fuori Regione